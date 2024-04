CdS | Rinnovo Felipe Anderson, Tudor spinge per l'accordo

Tutto ciò che serviva a una Lazio spuntata era che si risvegliasse Felipe Anderson ed è ciò che è successo venerdì sera contro la Salernitana. Tudor lo ha messo trequartista e ha funzionato, anche se visto l'avversario in netta difficoltà non può essere considerato ancora un segnale definitivo di ripresa. Un segnale, però, può essere il lungo abbraccio tra tecnico e calciatore dopo il primo gol, magari in vista degli ultimi tentativi di trattenerlo a Roma. La Lazio non si arrende all'idea di perderlo a parametro zero, tanto che Fabiani ha rivelato a Lazio Style di avergli proposto un rinnovo di cinque anni.

Il pensiero di Tudor su Felipe Anderson

Tudor ha elogiato Felipe Anderson in conferenza stampa, definendolo super adatto al suo calcio e un giocatore di grande qualità. Fosse per il tecnico, gli rinnoverebbe il contratto oggi stesso. Il brasiliano avanzando sulla linea dei trequartisti è tornato più pericoloso rispetto alle partite precedenti, infatti l'idea di Tudor è sempre stata quella di schierarlo in quel ruolo.

Ultimi tentativi per trattenere il brasiliano

Il croato spingerà per trattenerlo, anche se non sarà un'impresa semplice a due mesi e mezzo dal termine del contratto. Lotito non si arrende, ma ora deve fare i conti con il tempo che stringe. Serve un rilancio, ancora non ci si è accordati sulle cifre, anche se come ha detto Fabiani si parla di un ingaggio importante, che lo porterebbe ad essere il terzo calciatore più pagato della rosa. Sarà difficile trovare un'eventuale sostituto, vista l'importanza di Felipe nella squadra attuale. Venerdì è salito a quota 5 gol totali, diventando così, insieme a Vecino, il secondo marcatore della squadra dietro a Immobile.