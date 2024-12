Percassi si complimenta: “Affronteremo una squadra super. Lotito…”

Domani sera si sfideranno due grandi protagoniste di questa prima parte di campionato: non c’erano grandi aspettative sulla Lazio, ma con il lavoro in campo, Baroni sta dando una forte identità ai biancocelesti anche in Europa. L’Atalanta non può essere considerata più una sorpresa, soprattutto dopo la vittoria dell’Europa League che ha dato una mentalità e consapevolezza diversa ai nerazzurri. In vista della sfida di domani, ai microfoni di Lalazio.com il presidente Percassi si è complimentato con i biancocelesti definendoli una super squadra. Queste le sue dichiarazioni

I complimenti di Percassi

Devo dire che affronteremo una squadra davvero forte, super veramente, per certi versi ci assomigliamo, anche perché sarà una gara dura per noi, probabilmente la più difficile perché loro sono forti, Baroni ha fatto davvero un gran lavoro. Se temo qualche biancoceleste in particolare? Veramente tutti, ce ne sono di bravi che possono crearci seri problemi.

Le parole di Percassi sulla società e Claudio Lotito

La società e nella persona di Lotito ha fatto un grande lavoro, mettendo in piedi una squadra forte e competitiva, per noi sarà l’esame più duro e tosto.

Atalanta da scudetto?