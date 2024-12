Lazio-Atalanta, Liverani: "Gara fondamentale per i biancocelesti. Gasperini e Baroni..."

Domani, sabato 28 dicembre, è in programma l'ultima gara del 2024 per la Lazio: alle 20:45 andrà in scena, presso lo Stadio Olimpico di Roma, l'attesissima sfida contro la capolista Atalanta, gara valida per la 18° giornata di Serie A Enilive.

Gasperini dovrà fare a meno di Retegui e Ruggeri, entrambi infortunati, ma anche i biancocelesti sono stati colpiti da diversi problemi fisici nelle ultime settimane: ai box ci saranno Vecino, Pedro, Noslin e Lazzari.

Per questo, Marco Baroni dovrà adattarsi alle numerose assenze, per provare quantomeno a rialzarsi davanti ai propri tifosi dopo la brutta umiliazione inflitta dall'Inter nell'ultimo match casalingo.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex centrocampista biancoceleste Fabio Liverani ha presentato la sfida di domani, facendo luce sulle possibili difficoltà che Guendouzi e compagni potrebbero incontrare contro una Dea che appare inarrestabile.

Fraioli

Nella pagina successiva le parole di Fabio Liverani su Lazio-Atalanta