Intervista al Presidente del Lazio Club Veron nato il 26.05.2013 a Cuba

In esclusiva ai nostri microfoni di LazioPress abbiamo incontrato Giordano. Un grandissimo laziale con una affascinante storia alle spalle legata alla Lazio. Un trasferimento per motivi lavorativi a Cuba e la fondazione di un Lazio Club dedicato a Juan Sebastian Veron. La data di nascita di questo club è forse il giorno della vittoria più importante per il popolo laziale, almeno nei confronti dei cugini dell'altra sponda, il 26 maggio del 2013. Tanti i temi e gli argomenti toccati con il presidente del Lazio Club JSV, attuali e del passato fino a scoprire il calcio e la Lazio nel mondo cubano.

Partiamo dalla nascita di questo Lazio Club a Cuba dedicato a Juan Sebastian Veron. Raccontaci.

Il Lazio Club Juan Sebastian Veron ha una nascita molto particolare, la data è quella del 26 maggio 2013, giorno della storica vittoria della Coppa Italia contro la Roma. Un altro dettaglio bellissimo coinciso è stata la nascita di mia figlia Carol, qui all'Havana. Il Club ha avuto un ottimo impatto sui cubani sopratutto sugli abitanti dell'Havana anche perchè per loro qualsiasi cosa che provenga dall'Europa è una novità, in particolare in termini calcistici. A dominare calcisticamente qui sono due squadre spagnole: Real Madrid e Barcellona. Anche le italiane hanno il loro spazio, oltre al mio club ve ne sono altri due, uno per la Juventus e un altro per il Napoli. In quanto alla Lazio è molto ricordata per lo scudetto del 2000 e in giro si vedono ancora diverse maglie di quegli anni. Tra l'altro indossate con un certo romanticismo dalle persone anziane come dai bambini piccoli che giocano a calcio per strada a piedi scalzi.

