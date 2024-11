Ufficiale, la Serie A avrà una nuova sessione di mercato

Nell'ultimo Consiglio Federale, avvenuto poche ore fa, la Figc ha accettato la proposta della FIFA di inserire una nuova finestra di mercato per facilitare il nuovo format del Mondiale per Club estivo. La Serie A ha presentato la richiesta di aprire una sessione extra di mercato dal 1° al 10 giugno 2025 in modo da garantire ai club coinvolti in questa nuova competizione internazionale, come Inter e Juventus, di poter tesserare in anticipo i nuovi giocatori per la stagione 2025/26 per averli a disposizione per la FIFA Club World Cup 2025™ .

La risposta della Figc

La Figc ha accolto positivamente questa proposta per cui ora è arrivata l'ufficialità: un mese in anticipo rispetto alla data di inizio consueta, il 1° luglio, il mercato estivo aprirà in via straordinaria dal 1° al 10 giugno 2025.

Cos'è il Mondiale per Club?

Il Mondiale per Club è una nuova competizione che andrà in scena a partire dal 15 giugno 2025 e vedrà coinvolte 32 squadre che si affronteranno negli Stati Uniti fino al 13 luglio 2025. La FIFA Club World Cup 2025™ vedrà la partecipazione delle migliori squadre provenienti da ciascuna delle sei confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA. Per l'Europa potranno partecipare 12 squadre: quattro vincitrici della Champions League e otto dal ranking.

Le 12 europee qualificate

Squadre vincitrici Champions:

Manchester City (vincitrice 2023) Real Madrid (vincitrice 2022) Chelsea (vincitrice 2021)

Squadre qualificate per il ranking:

Bayern Monaco Paris Saint Germain INTER Porto Benfica Borussia Dortmund JUVENTUS Atletico Madrid Salisburgo