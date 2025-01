Hellas Verona-Udinese 0-0, reti bianche con poche emozioni

Il sabato sera di Serie A si chiude con il match del Bentegodi tra Hellas Verona ed Udinese. Due squadre che si annullano in campo in una partita molto tattica che vede protagonista a lunghi tratti la noia.

I gialloblu cercano punti importanti per non retrocedere ed allontanare la zona che rappresenta la retrocessione in serie B mentre l'Udinese, che sta portando avanti un ottimo campionato, sembra accontentarsi di non perdere.

L'andamento del match

Un match bloccato che vede le poche emozioni protagoniste della sfida solo sui calci piazzati. Nel primo tempo ci prova Thauvin su punizione e poi l'ariete centrale dell'Udinese Lucca, senza però incidere più di tanto. Gli ospiti sembrano essere più attivi e meno difensivisti ma non al punto di creare concrete possibilità per un cambio del risultato. Il match continua a scivolare sugli stessi binari e l'emozione più forte arriva al minuto 71, quando Serdar riceve la seconda ammonizione e viene espulso da direttore di gara. La sfida si spegne ancor più con la squadra di casa che si chiude per difendere un punto che diventa oro, l'Udinese invece dalla sua non riesce a trovare la spinta giusta per sbloccare il risultato.

Le rispettive classifiche

L'Hellas Verona si porta a casa un punto che gli permette di salire a 19 punti, +5 al momento dalla terzultima posizione che rappresenta la retrocessione, in attesa ovviamente delle partite restanti che giocheranno domani.

L'Udinese invece sale a 25 punti con un nono posto consolidato e allungando sulla Roma che si trova a 20 punti. Il campionato dei bianconeri è sorprendente, al giro di boa l'ambiente friulano può sicuramente essere molto soddisfatto di quanto fatto finora.