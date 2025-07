Avellino-Lazio, gara del Terzo Memorial Criscitello: dove vederla

Dopo il ritiro, spazio ai test estivi



Una volta concluso il ritiro a Formello, che scatterà ufficialmente il 14 luglio, la Lazio darà il via alla fase delle amichevoli estive per completare la preparazione in vista dell’inizio del campionato, previsto per il weekend del 24 agosto. Questi test serviranno a Maurizio Sarri per valutare la condizione della squadra e integrare i nuovi meccanismi tattici in vista della stagione 2025/2026.

Prima amichevole contro l’Avellino: data, luogo e orario



Il primo impegno amichevole sarà contro l’Avellino e si giocherà il 26 luglio alle ore 20:30 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone. Il match sarà valido per il 3° Memorial “Sandro Criscitiello” e verrà trasmesso in diretta televisiva su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Sarà il primo vero banco di prova per i biancocelesti in vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione.