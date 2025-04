Lazio, sempre più avverse le condizioni meteorologiche in Norvegia: partita a rischio rinvio?

Alle ore 18:45 è in programma la partita fra Bodo Glimt e Lazio, sfida valida per i quarti di finale di Europa League il cui secondo turno si disputerà rispettivamente giovedì prossimo all’Olimpico. Fino a poche ore fa, tutto sembrava pronto per la sfida, nonostante le condizioni climatiche molto diverse da quelle a cui può essere abituata una squadra italiana: basse temperature (-1,8 gradi), neve copiosa e vento (che soffia tra i 16 e i 27 chilometri orari) hanno caratterizzato le prime ore di permanenza dei biancocelesti in Norvegia.

Gli ultimi aggiornamenti: partita a rischio rinvio?

Come riporta Il Corriere dello Sport, le condizioni climatiche sembrano star diventando un limite a poche ore dal fischio di inizio: la città norvegese di Bodo si è svegliata ricoperta di neve, con nevicate che, però, si sono trasformate in una forte bufera di vento già dalle prime ore dell’alba. Proprio per questo, alle ore 10:30 di oggi, la Uefa si riunirà con i due club e con le autorità locali per fare il punto della situazione e capire se sarà possibile disputare il match oggi pomeriggio (il club capitolino è stato comunque rassicurato sul match di oggi). Il campo artificiale dell’Aspmyra Stadion, naturalmente, risulta predisposto per giocare in condizioni impervie, con il club norvegese che ha già azionato due spazzaneve.

L’incontro…

L’incontro sarà finalizzato a prendere una decisione, anche se la stessa potrebbe essere rimandata, in attesa di aggiornamenti. Infatti, dalle ore 14:00, la situazione metereologica dovrebbe migliorare, con una diminuzione della nevicata. Per i biancocelesti, la sfida odierna risulta fondamentale in questa complessa e ambiziosa stagione. Intanto, sul web stanno spopolando le immagini della città innevata: i tifosi non nascondono la loro preoccupazione in vista di una partita decisiva e, a pochi giorni dal derby di ritorno, si chiedono se i quarti di finale di Europa League potrebbero essere davvero a rischio rinvio.

La situazione attuale: