Bodoe/Glimt-Lazio: condizioni avverse del campo, ecco gli ultimi aggiornamenti

Dopo la strabiliante vittoria a Bergamo contro l'Atalanta in Campionato, merito del lavoro di squadra di Mandas, Dele-Bashiru e Isaksen, le aquile si preparano a scendere nuovamente in campo ma stavolta l'occasione è il match del girone d'andata di UEFA Europa League, infatti, oggi alle ore 18:45 i biancocelesti scenderanno in campo all'Aspmyra Stadion per affrontare il Bodoe/Glimt. L'incontro tra la Lazio e il club norvegese non é l'unico in programma oggi, infatti, alle ore 21:00 il Lyon se la vedrà con il Manchester United, il Ranger scenderà in campo per sfidare l'Athletic Bilbao e il Tottenham dovrà fare i conti con l'Eintracht Fracoforte. Le 8 squadre arrivate fino ai quarti di finale hanno sempre dimostrato la loro potenza, tuttavia, al termine del girone di ritorno, in programma il 17 aprile, soltanto 4 club potranno proseguire il loro percorso ed accedere alle semifinali, sperando di poter alzare la Coppa in cielo. Le aquile lotteranno duramente per continuare il loro cammino nella competizione europea, tuttavia, la sfida contro il Bodoe/Glit non sarà facile, soprattutto per le pessime condizioni del campo.

Bodoe/Glimt-Lazio: le condizioni del campo

Da quanto riportato dal Corriere dello Sport, le condizioni del campo sintetico in Norvegia non sono delle migliori, infatti, una forte nevicata ha colpito l'Aspmyra Stadion e non sembra voler cessare, tuttavia, in seguito alla riunione Uefa tenutatasi oggi alle ore 10:30, alla quale hanno partecipato i due club e le autorità locali, l'incontro tra Bodoe/Glimt e Lazio é confermato, infatti, si prospetta un miglioramento del tempo alle ore 14:00. L'unico caso in cui il match venisse rinviato é se non smettesse di nevicare ,tuttavia, i dirigenti del club biancoceleste si sono recati al campo per controllarne le condizioni e il manto artificale é stato trovato completamente ricoperto da neve, tanto che i piedi affondano di 5-7 centimetri.

Bodoe/Glimt-Lazio: il video del Corriere dello Sport