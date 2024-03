Il Messaggero | Troppi errori: Lazio battuta e fischiata

Quinto k.o. all’Olimpico: la vittoria in casa manca da due mesi, quando i biancocelesti batterono il Lecce per 1-0. L’Udinese fa un passo importante dal terzultimo posto. La Lazio sprofonda, con lo stadio che prima è in protesta e poi inizia a cantare cori contro società e mister. Il presidente vuole mandare tutti in ritiro, mentre il mister chiede chiaramente se non lo vogliono più.

Il clima all’Olimpico è surreale: Sarri e Fabiani seguono la gara da un gabbiotto, mentre in campo ci sono le assenze di Patric e Rovella, ancora ai box, e degli squalificati.



La gara ha visto la Lazio sprecare molto: tante occasioni, tra cui il palo di zaccagni, l’occasione a pochi passi sempre dell’esterno italiano su assist di Felipe Anderson. Poi ancora qualche parata di Okoye. La Lazio non ha sfruttato i Palloni a disposizione.

