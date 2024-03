Di Marzio: “Lotito valuta l’ipotesi ritiro a Formello”

Clima teso in casa Lazio dopo questa sconfitta per 1-2 in favore dell’Udinese. La squadra biancoceleste ha accumulato 5 sconfitte negli ultimi 6 incontri: uno score che parla da solo. La vittoria con il Bayern poteva essere un’iniezione di fiducia, utile ad affrontare un periodo impegnativo come questo, ma sembra quasi che abbia avuto l’effetto opposto.

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha da poco twittato, attraverso il proprio profilo ufficiale di X, una notizia che riguarderebbe Lotito e Fabiani. Il presidente della Lazio, in collaborazione con il direttore sportivo, sta considerando l'opzione di organizzare un ritiro per l'intera squadra che si svolgerebbe a Formello. I due, passata la mezzanotte, si troverebbero ancora allo Stadio Olimpico. Di seguito il tweet: