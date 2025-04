Noslin, ultima chiamata in attacco: Baroni ci riprova

Noslin in ballottaggio: è il momento della verità

Baroni sta pensando di rilanciare Noslin come centravanti per la sfida contro l'Atalanta, ma il piano ha subito un rallentamento a causa di un lieve infortunio domestico: l’olandese ha colpito uno spigolo con il piede, fermandosi due giorni. Oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo, e solo in caso di risposte positive potrà essere considerato pienamente disponibile per la trasferta di Bergamo. Contro il Torino era entrato bene, mostrando vivacità e buone iniziative, ma ora serve continuità. Resta aperto il duello con Dia, che però non convince come punta centrale pura. A Formello si cerca ancora una valida alternativa a Castellanos, e questa potrebbe essere una delle ultime occasioni per Noslin di prendersi il ruolo.

Noslin - Depositphotos

L’occasione del riscatto: l'olandese sotto osservazione

Noslin, l’acquisto più oneroso della stagione (circa 18 milioni), ha finora deluso le aspettative. Dopo una buona partenza culminata con la tripletta al Napoli in Coppa Italia, un infortunio al malleolo lo ha bloccato e il suo rendimento è rimasto altalenante. La sua collocazione tattica resta incerta: ha velocità, tecnica e spunto, ma sembra ancora fuori dal sistema della Lazio, che gioca in modo diverso rispetto al Verona di Baroni, dove si esaltava in contropiede. Il tecnico, che lo conosce bene, è intenzionato a concedergli un’altra possibilità, ma tutto dipenderà dalla prova odierna in allenamento. Intanto Castellanos è rientrato in gruppo e potrebbe essere convocato per un impiego limitato a Bergamo, mentre l’obiettivo è averlo al top per il derby e l’Europa League.

Il Corriere dello Sport