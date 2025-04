Da ottobre la Lazio non rimonta: con l'Empoli l'ultima volta

Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Torino, la Lazio è ufficialmente entrata nel mese di aprile, che la vedrà impegnata tra Atalanta, Bodo/Glimt e Roma, chiudendo poi con Genoa e Parma. Arrivata in una fase cruciale della stagione, in cui i biancocelesti si giocheranno molto tra campionato ed Europa League, la Lazio ha bisogno di rialzarsi già da domenica, bisognosa di una scossa che a tratti sembra mancare alla squadra di Baroni.

Oltre che il calo di rendimento avuto ad esempio all'Olimpico, tra le mancanze biancocelesti non può che figurare l'assenza di rimonte, che in più momenti di questa stagione avrebbero consentito a Zaccagni e compagni di strappare punti importanti ai fini della classifica. Bisogna tornare al 6 ottobre per l'ultima rimonta completata dalla Lazio, in questo caso uscita vincente dalla sfida con l'Empoli, quando Zaccagni e Pedro riuscirono a ribaltare la rete siglata da Sebastiano Esposito. Altra rimonta completata, quella in scena all'Olimpico alla prima giornata di Serie A, quando all'esordio la Lazio uscì vincente dalla sfida con il Venezia: Castellanos, Zaccagni e l'autogol di Altare, per rispondere al vantaggio firmato da Andersen in avvio. Anche con il Milan i biancocelesti erano riusciti a ribaltare la sfida, senza però portare a casa i tre punti, subendo il pareggio di Leao.

In Europa sotto con Braga e Plzen

Differente il discorso per ciò che riguarda l'Europa League, che ha visto la Lazio dominare in lungo e in largo nel corso del proprio cammino. Solo due volte i biancocelesti sono andati in svantaggio: la prima volta all'ultima giornata, perdendo senza conseguenze la sfida sul campo del Braga. Il nuovo svantaggio è arrivato invece poche settimane fa, con il Plzen che aveva trovato il vantaggio all'Olimpico: ai fini del passaggio del turno non è servito completare la rimonta, ma è bastato il pareggio arrivato grazie all'ennesima rete stagionale di Alessio Romagnoli.

La sfida di Bergamo

Questa domenica, orfana di Guendouzi, la Lazio sarà impegnata al Gewiss Stadium di Bergamo, opposta all'Atalanta di Gasperini che con ogni probabilità ha dato l'addio alla corsa scudetto. Reduce da due sconfitte consecutive, la squadra bergamasca deve guardarsi le spalle, considerati i soli tre punti di vantaggio sul quinto posto occupato dalla Juventus. Vista la difficoltà della Lazio nel recuperare uno svantaggio, sarà cruciale cercare di non andare sotto nel punteggio a Bergamo, in quella che potrebbe rappresentare una delle ultime chance per il quarto posto finale: soprattutto in virtù del fatto che dal successivo giovedì, la Lazio riprenderà il proprio impegno in campo europeo.