125 anni di Lazio: le iniziative per la sfida contro il Como

Tra poche ore, allo scoccare della mezzanotte, la Lazio e i suoi tifosi daranno il via ai festeggiamenti per un traguardo storico del club: il 125° compleanno della Prima Squadra della Capitale. L’attesa cresce, e il popolo biancoceleste ha già iniziato a riversarsi nei pressi di Piazza della Libertà, luogo simbolico dove, nel lontano 1900, nacque la gloriosa società sportiva.

Per onorare questa ricorrenza, la Lazio scenderà in campo venerdì alle 20:45 contro il Como, allo Stadio Olimpico di Roma, indossando una maglia celebrativa dal concept retrò, pensata per omaggiare la storia del club. Ma non è tutto: come anticipato da Marco Canigiani, responsabile marketing biancoceleste, sono previste altre iniziative che renderanno l’evento unico. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Laziale:

Abbiamo preparato qualcosa che non si è mai visto all’Olimpico, sarà un bel modo per festeggiare i 125 anni. Un piccolo show luminoso, non quello che si vede solitamente. Un momento prima della partita in cui celebreremo la nostra Lazio. Ci sarà l’esordio della nuova maglia che si rivelerà domani, 9 gennaio. Spoiler? Diciamo che è un po’ retrò come concetto, abbiamo voluto raccontare attraverso la maglia.

Pubblico Lazio-Como: le aspettative del club