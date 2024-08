Lazio-Venezia, quanti volti nuovi all'Olimpico: l'esordio dei nuovi arrivati

Ci siamo, la Serie A è tornata, ma sopratutto è tornata la Lazio. L'attesa per tutti i tifosi è finita, questa sera alle ore 20:45 i biancocelesti scenderanno in campo per dare inzio a questa nuova stagione. Davanti, come primo avversario, c'è il Venezia neopromosso di Di Francesco, squadra da non sottovalutare per iniziare al meglio il campionato.

Lazio-Venezia, l'esordio anche per tanti volti nuovi

L'estate è stata caratterizzata da un calciomercato piuttosto attivo in casa Lazio, viste anche le numerose e pesanti uscite. Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson sono andato via dalla Capitale, lasciando un grosso vuoto nel cuore dei tifosi ma anche e sopratutto nella rosa. La Società ha lavorato per trovare i giusti sostituti, adottando una politica abbastanza chiara: giocatori giovani, dinamici, e che siano vogliosi di sposare il progetto biancoceleste. Il primo volto nuovo, che stasera farà il suo esordio con la Lazio, è il mister Marco Baroni. Poi ci sono i giocatori: Loum Tchaouna, Tijjani Noslin, Fisayo Dele-Bashiru, Gaetano Castrovilli, Nuno Tavares e Boulaye Dia, sono i calciatori che questa sera scenderanno in campo per la prima volta con l'aquila sul petto.

La formazione di oggi

C'è attesa anche per quanto riguarda il modulo e gli 11 che Baroni sceglierà di schierare all'esordio, anche per capire chi tra questi vuolti nuovi avrà la possibilità di giocare. Le probabili alla vigilia del match vedono Dele-Bashiru e Noslin in vantaggio, con il primo che giocherà nel ruolo di mezzala a centrocampo e il secondo esterno sulla destra. Due su sei potrebbero dunque partire da titolari, ma occhio comunque alle sorprese. Sicuramente i restanti, magari non proprio tutti, avranno modo di mostrarsi davanti ai propri nuovi tifosi, ottenendo minuti a gara in corso.

E il mercato non è finito…

Ci sono molte aspetattive sui giocatori appena arrivati, ci si aspetta possano dare una scossa fin da subito vista la loro giovane età. Tuttavia, questo fattore potrebbe comunque incidere in negativo sull'esperienza, fondamentale in certe situazioni. Il mercato però non è finito, e la Lazio potrebbe ancora operare in entrata, (uscite permettendo) così da ampliare la lista dei volti nuovi in casa biancoceleste.

L'attesa è finita, bentornata Lazio.