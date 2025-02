Dubbio Dele/Belahyane, riflessioni anche su Mandas: le ultime da Formello

48h separano la Lazio dalla sfida contro il Venezia, valevole per la 26° giornata di Serie A ENILIVE, match che darà il via ad un nuovo tour de force biancoceleste tra impegni in Coppa Italia ed Europa League. La corsa Champions è ufficialmente entrata nel vivo con la Lazio che resta una delle poche competitor ancora impegnata sul fronte europeo dopo le eliminazioni di Atalanta, Juventus e Milan, ora i punti iniziano a pesare doppio e non si può più sottovalutare nulla.

La squadra di Baroni si è ritrovata come di consueto questa mattina presso il Centro Sportivo di Formello per preparare la sfida contro i lagunari di Di Francesco in programma sabato alle ore 15:00, con il Venezia che si sta giocando le ultime cartucce per rimanere nella massima serie.

Gli assenti di oggi

Questa mattina non sono scesi in campo Hysaj, Castellanos e Gigot, da capire le condizioni del centrale francese con la rifinitura di domani che sarà decisiva per testarlo. Sorride parzialmente Matias Vecino con il centrocampista uruguayano che ha svolto un lavoro differenziato atletico e con il pallone.

Le prove tattiche

Verso Venezia Baroni conserva i soliti dubbi che si porta dietro anche dagli allenamenti precedenti. Lazzari dovrebbe vincere il ballottaggio con Marusic per fare coppia con Tavares sulle fasce; sulla mediana nell'allenamento di oggi è stato provato Belahyane anche se Dele-Bashiru rimane in vantaggio per una maglia dal 1' così come Noslin che verrà lanciato come prima punta proprio come contro il Napoli. Si sono aperte delle riflessioni anche sul portiere con l'idea di lanciare Mandas che non è più così lontana anche se nulla è scontato sul fatto che le gerarchie possano cambiare in un momento così delicato di stagione. Tutti i discorsi sono dunque rimandati alla rifinitura di domani prima della partenza per Venezia nel pomeriggio.