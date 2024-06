Lazio, accordo raggiunto con Baroni: si attende l'uscita dal Verona

La Lazio sembra aver scelto il suo nuovo allenatore, stiamo parlando di Marco Baroni. In mattinata Tudor era presente a Formello per svuotare il suo armadietto ed ha lasciato il centro sportivo dopo 2 ore circa. Oggi era in programma una conferenza stampa del tecnico croato nella quale avrebbe spiegato i motivi del suo addio, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe comunicare le ragioni delle sue dimissioni attraverso un comunicato.

La situazione Baroni-Lazio

Eccolo puntuale Marco Baroni. Il prossimo tecnico della Lazio è arrivato da poco nel centro sportivo di Formello per mettere nero su bianco il suo accordo col club biancoceleste. In base agli accordi presi telefonicamente con Fabiani nelle ultime 24 ore, l’ormai ex Verona firmerà un biennale con probabile opzione per il terzo anno a poco più di un milione di ingaggio più bonus.

Com'è andato l'incontro tra la Lazio e Baroni?

L'incontro è terminato in questi minuti con Baroni che è appena uscito da Formello: è stato raggiunto l'accordo con il tecnico, con quest'ultimo però che deve ancora liberarsi dal Verona