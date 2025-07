Lazio, blindato Taty: mercato chiuso in uscita, Insigne aspetta gennaio

Castellanos resta, il Flamengo ci prova ma la Lazio fa muro

Maurizio Sarri vuole plasmare una nuova Lazio senza stravolgere la rosa, trasformando i volti noti della scorsa stagione in un gruppo compatto e competitivo per il ritorno in Europa. Le immagini dal ritiro di Formello mostrano sorrisi e concentrazione: parte atletica al mattino e lavoro tattico nel pomeriggio per costruire una squadra più solida in difesa e sempre pericolosa in attacco. In questo contesto, Castellanos continua ad attirare attenzioni: il Flamengo lo considera perfetto per il gioco di Filipe Luis e il Palmeiras, con Abel Ferreira, lo seguiva già dai tempi del New York City. Si è parlato di un’offerta da 25 milioni contro una valutazione di 40, ma la Lazio ha chiuso la porta: il ds Fabiani ha ribadito che il Taty non è in vendita, così come nessun altro titolare. Con il blocco del mercato in entrata, il club non intende privarsi di pedine chiave.

Il patto con Sarri, i nomi in uscita e l’ombra di Insigne

Il patto tra Sarri e la società è chiaro: si lasciano andare solo gli esuberi, e sempre su indicazione dell’allenatore. Per la lista Serie A sarà comunque necessario tagliare due giocatori tra cinque over 22: Basic, Cancellieri (seguito anche da Olympiacos oltre al Cagliari), Noslin, Gigot e uno tra Lazzari e Hysaj. A gennaio lo scenario cambierà, e in caso di nuove opportunità in entrata, eventuali cessioni saranno valutate con maggiore flessibilità. Tra le possibili novità per l’inverno spunta il nome di Lorenzo Insigne, che ha già fatto sapere di essere disposto ad aspettare Sarri pur di tornare a lavorare con lui. L’ex Napoli è libero dopo l’esperienza in Canada e si accontenterebbe di un ingaggio da 2,5 milioni netti. Nonostante l’età media alta del gruppo, Sarri valuta anche giovani talenti per il futuro: nel mirino ci sono Karetsas (17 anni, centrocampista del Genk) e Daghim (19 anni, attaccante del Salisburgo). Intanto, la campagna abbonamenti continua a crescere, con 24.400 tessere già sottoscritte.

La Repubblica