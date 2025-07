Ruggeri piace alla Juve Stabia: i possibili movimenti

Ultime prove prima dei tagli: Basic e Cancellieri a rischio

Le valutazioni di Maurizio Sarri entreranno nel vivo all’inizio di agosto, dopo le due amichevoli in Turchia contro Fenerbahce e Galatasaray. In quella fase, sarà necessario snellire la rosa: attualmente ci sono 19 giocatori nella lista over, ma solo 17 potranno essere inseriti. Di conseguenza, due elementi dovranno lasciare il gruppo. Basic è il primo nome in uscita, mentre il secondo potrebbe emergere tra la difesa o l’attacco, con Cancellieri in bilico dopo due prestiti consecutivi a Empoli e Parma. Se il giovane non dovesse convincere Sarri, finirà tra i sacrificabili.

Portieri e giovani in movimento: Ruggeri verso Juve Stabia

Un altro tema caldo riguarda la porta. Provedel punta a riprendersi il posto da titolare, ma Mandas potrebbe ricevere offerte da Premier League e Liga: vuole giocare e ha chiesto garanzie. Sarri non si è sbilanciato, e la società al momento non vuole privarsi di un portiere, vista l’impossibilità di tesserarne un altro in tempi brevi. Furlanetto potrebbe restare come terzo, mentre Renzetti ha bisogno di minuti: su di lui ci sono Pontedera, Alcione, Cavese e Arzignano. Intanto, la Juve Stabia ha messo nel mirino Fabio Ruggeri, appena rientrato dal prestito alla Salernitana. I campani spingono per portarlo a casa in prestito già nelle prossime settimane.

Il Corriere dello Sport