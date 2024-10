WOMEN | Al via la vendita del pacchetto unico per le due gare contro il Como

La Lazio Women dopo sette giornate nella massima serie naviga con sei punti occupando il settimo posto della classifica. La stagione sta entrando nel vivo e tra poco inizia anche la Coppa Italia per le ragazze di mister Grassadonia dove affronteranno il Como che ironia della sorte ha voluto fosse anche la prossima avversaria tra le mura amiche in Serie A.

Visto che le due gare contro le lariani saranno molto ravvicinate, quella di Serie A è in programma sabato 2 novembre alle 20.30 mentre quella di Coppa Italia martedì 5 novembre alle 12.30, la S.S. Lazio come si evince da un comunicato pubblicato sul sito ufficiale ha pensato ad una speciale promozione per i tifosi con le due partite racchiuse in un unico pacchetto.

Nella pagina successiva il comunicato della Lazio con tutte le informazioni utili