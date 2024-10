FORMELLO | Como-Lazio con due novità. Due big in panchina, dubbio Zaccagni

Vigilia del primo turno infrasettimanale di questa Serie A con la Lazio impegnata al Sinigaglia di Como. Verso il forfait Mattia Zaccagni che non ha partecipato alla rifinitura dopo il lavoro differenziato di ieri pomeriggio, il capitano biancoceleste era rimasto ai box contro il Genoa per un problema gastrointestinale e la sua convocazione è in dubbio. Regolarmente con i compagni invece Mario Gila e Matteo Guendouzi a cui Baroni non vuole rinunciare. Non ci sarà infatti il turnover, solo due cambi di formazione rispetto alla vittoria di domenica scorsa che riguardano l’attacco mentre gli altri reparti vengono confermati in blocco. Siederà quindi in panchina Alessio Romagnoli dopo aver scontato la giornata di squalifica così come Manuel Lazzari, recuperato dopo l’infortunio muscolare. La difesa è affidata ancora a Patric con Gila davanti Provedel con Marusic e Nuno Tavares sulle corsie laterali. Scelte fatte in base agli avversari ma anche per dare continuità dopo la prima gara di campionato con la porta inviolata. In mezzo al campo straordinari per Rovella e Guendouzi. Turno di riposo per Isaksen e Dia, sulla destra opportunità per Tchaouna con Noslin confermato a sinistra e Pedro rilanciato sulla trequarti. Riferimento avanzato Taty Castellanos alla ricerca del gol dopo quattro partite a secco.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Castrovilli, Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni, Dia.

Squalificati: -

Diffidati: -

Indisponibili:

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Braunoder, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All.: Cesc Fabregas.

A disposizione: Reina, Sala, Iovine, Fellipe Jack, Barba, Baselli, Engelhardt, Cerri, Mazzitelli, Gabrielloni, Belotti, Ali Jasim, Da Cunha, Verdi.

Indisponibili: Van der Brempt, Sergi Roberto.

Squalificati:

ARBITRO

Luca Pairetto della sezione di Nichelino

Assistenti: Davide Imperiale (sezione di Genova) – Christian Rossi (sezione di La Spezia)

IV uomo: Simone Galipò della sezione di Firenze

VAR: Gianluca Aureliano (sezione di Bologna)

AVAR: Marco Serra (sezione di Torino)