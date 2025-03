Padovan sulla Lazio e l’Europa League: “La squadra ha dominato la competizione. Se si rimette…”

Mancano davvero poche partite alla fine del campionato e ad un’ipotetica finale di Europa League: sono questi traguardi a cui punta la Lazio di Baroni quest’anno. Finire il campionato con una buona postazione in classifica e raggiungere l’insperato sogno di una finale europea a Bilbao. Quel che è certo è che l’obiettivo oramai è la qualificazione in Champions che può arrivare, appunto, tramite la classifica o la vittoria della coppa. La squadra dovrà dare tutto per tutto e, come sottolineato da Giancarlo Padovan (giornalista, scrittore, allenatore e dirigente di calcio), in un’intervista in esclusiva concessa alla testata sportiva News.Super scommesse.it la Lazio è una delle squadre che ha maggiori chance di portare a casa un titolo europeo.

Le parole di Padovan

Se si rimette, la Lazio che ha fatto una prima parte di Europa League in dominio assoluto. La squadra, però, appare ora un pochino sulle gambe, con i guai fisici occorsi a Castellanos e Nuno Tavares, e Baroni costretto a fare meno turnover.

Fraioli

Il percorso europeo della Lazio

Non si può negare il fatto che la Lazio che non abbia fatto un ottimo percorso europeo, partendo da fine settembre ha battuto praticamente tutte le squadre che hai incontrato, anche quelle di notevole importanza come Porto o Ajax. Infine, grazie a una grande prestazione contro il Victoria protezione, è riuscita ad aggiudicarsi i quarti di finale che disputerà contro il Bodo nella doppia sfida il 10 e 17 aprile. Superare i quarti vorrebbe dire essere distanti solo due partite (la doppia semifinale) dal grande traguardo della finale, il sogno di tutti i laziali.