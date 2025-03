Lazio, Pellegrini reintegrato in lista: la decisione per sostituire Patric

Mancano poco meno di due mesi alla fine del campionato e la Lazio dovrà dare tutto per tutto per qualificarsi in Champions League, battendo la competizione delle rivali in Serie A e aggiudicandosi il quarto posto in classifica, oppure ottenendo lo stesso risultato ma tramite la vittoria della coppa europea, il sogno di tutti i laziali. Saranno settimane intense quelle che attendono la squadra di Baroni e bisognerà essere lucidi nell’affrontare le difficili partite in programma. Proprio per questo, bisognerà essere al massimo della condizione e recuperare tutti gli infortunati per unire le forze in questo finale di stagione.

La situazione del Taty: nuovi esami

Negli ultimi giorni il centrale di difesa Patric si è operato e ha dovuto far fronte all’ennesimo infortunio che, questa volta, lo terrà lontano dal campo fino alla fine della stagione, senza dare allo spagnolo la possibilità di contribuire ai traguardi della squadra. Proprio per questo, la società ha deciso di reintegrare in lista il terzino Luca Pellegrini. La notizia è arrivata proprio stamattina ed è stata pubblicata sui canali ufficiali della Lazio: “La S.S. Lazio comunica l’inserimento di Luca Pellegrini nella lista Lega Serie A, al posto di Patricio Gabarron Gil”.

Pellegrini alla Lazio: la recente esclusione

Il terzino sinistro era stato escluso dalle liste dopo la fine della sessione di mercato invernale, ad inizio febbraio. La notizia aveva destato molta sorpresa e si era parlato anche di problemi comportamentali del giocatore. Il tutto è stato smentito dallo stesso Baroni e presentato come una scelta tecnica la cui variazione è adesso necessaria. Senza Patric in campo, la Lazio ha bisogno di un nuovo elemento e Pellegrini rappresenta la pedina giusta in questo momento.