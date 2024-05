La Lazio elogia Patric e Kamada sui social: "Questo duo..." | FOTO

La Lazio è tornata al successo. Dopo il 2-2 in casa del Monza, i biancocelesti due giorni fa, sono tornati a giocare allo Stadio Olimpico di Roma, superando per 2-0 l'Empoli. Le firme sul successo della squadra di Igor Tudor sono di Patric, arrivata nei minuti di recupero prima dell'intervallo, e Matias Vecino, andato in gol un minuto prima del novantesimo. Mentre la squadra toscana resta in lotta per la salvezza, la Lazio invece continua a sperare in un posto nelle prossime competizioni europee, tra Europa League e sogno Champions.

Lazio, l'elogio social ai due biancocelesti Patric e Kamada

La società biancoceleste, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha elogiato due dei protagonisti della domenica pomeriggio dell'Olimpico, scesi in campo contro l'Empoli. Si tratta dell'autore del primo gol biancoceleste, ovvero Patric, e Daichi Kamada, autore di una bonissima prestazione. La Lazio infatti ha pubblicato due immagini, in cui vengono ripresi i due mentre si abbracciano proprio dopo la rete del difensore spagnolo. Le foto sono accompagnate dalla didascalia: “Questo duo…”.

Lazio, i numeri stagionali di Patric e Kamada

Il difensore biancoceleste Patric ha collezionato, fino ad oggi, 28 presenze stagionali, divise in tre competizioni: 19 nel campionato di Serie A, 5 in Champions League e 4 in Coppa Italia. In queste 28 volte in cui è sceso in campo, lo spagnolo ha trovato la via del gol in 2 occasioni, entrambe allo Stadio Olimpico di Roma, contro Frosinone ed Empoli.

Kamada invece, centrocampista biancoceleste, ha toccato domenica contro l'Empoli la presenza numero 36 in stagione. Nel campionato di Serie A è la numero 27, mentre le altre nove sono divise tra Champions League (7) e Coppa Italia (2). Lo score parla di una rete realizzata, quella decisiva in casa del Napoli per la vittoria biancoceleste per 1-2, e due assist vincenti forniti ai compagni.