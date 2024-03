SOCIAL | La divertentissima sfida ad "Indovina Chi" tra Rovella e Pellegrini, chi avrà vinto? - VIDEO

Sul proprio profilo ufficiale Tik Tok la S.S. Lazio ha condiviso un simpaticissimo video in cui Nicolò Rovella e Luca Pellegrini si sono sfidati al famosissimo gioco da tavolo: “Indovina Chi”, ma a tema Lazio, quindi a differenza dei soliti personaggi stavolta le caselle erano occupate dall'attuale rosa biancoceleste.

I due, grandissimi amici già dai tempi della Juventus, si sono sfidati al meglio delle tre partite in un video ricco di battute e momenti esilaranti. Nella prima sfida Pellegrini doveva indovinare Guendouzi, mentre Rovella il connazionale Zaccagni. Pellegrini attraverso una serie di domande riesce ad avvicinarsi, ma l'ex Monza grazie ad un colpo di “fortuna”, il terzino ha usato un tono diverso, riesce ad indovinare per primo e portarsi a casa il primo punto. Nella rivincita Pellegrini ha dovuto indovinare Taty Castellanos, mentre Rovella proprio il suo avversario, questo alla fine della sfida sarà motivo di proteste da parte del mediano per essersi sentito svantaggiato. Nel secondo round è Pellegrini a indovinare per primo e portare la sfida "alla bella" tra le risate generali. Nell'attesissimo terzo round, Pellegrini doveva indovinare Mario Gila, mentre Rovella sè stesso: in quest'ultima e decisiva sfida, il terzino laziale restituisce il “colpo di fortuna” a Rovella del primo round, indovinando con l'aiuto della buona sorte il difensore spagnolo e portandosi a casa il match.

Il clima tra i due grandi amici è di grande sintonia e felicità, con la speranza che questo sia sintomo di una serenità ritrovata nel gruppo squadra, che servirà a facilitare il finale di stagione che già da sabato si presenterà molto complicato. Certamente se la Lazio affronterà le prossime partite con lo spirito di gruppo e sorriso dei due amici, il cammino sarà sicuramente più semplice.

Di seguito il divertentissimo video della sfida tra i due: