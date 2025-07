Pedro: "Ci aspetta un anno difficile. Dobbiamo raggiungere l'Europa. E su Sarri..."

La stagione della Lazio ha ufficialmente preso il via: oggi siamo al terzo giorno del ritiro estivo nel Centro Sportivo di Formello, dove Maurizio Sarri è a lavoro con la squadra e anche in piena fase di valutazione dei nuovi profili, con cui non ha avuto modo di lavorare lo scorso anno. Un nome che conosce bene, ormai da anni, è quello di Pedro, intervenuto ai microfoni ufficiali della società.

Il rinnovo, la conferma alla Lazio? Sono molto contento di essere un altro anno qui. La verità che sono molto gradito a tutti, aspetta un anno difficile, ma dobbiamo lavorare tutti per raggiungere gli obiettivi.

I primi giorni sono sempre difficili, perché è passato del tempo, ma alla fine penso che con l'ambizione dobbiamo lavorare forte e insieme e andare avanti in questo nuovo anno.

Com'è cambiata la preparazione estiva? Cambia tanto, quando sei più esperto devi lavorare un po' di più, è vero che mi sono allenato in tanti posti per essere un po' in forma. Ma quando comincia è sempre un po' difficile perché non lo stesso allenarsi con la squadra. A volte costa tanto, ma penso che sia normale. Abbiamo due tre settimane di lavoro forte, per avere una condizione ottima poi vediamo come arriviamo sul campo a inizio stagione.

Prima si lavorava su altri aspetti. Prima si lavorava più su aspetti tattici, oggi più sul lavoro fisico. In dieci anni è cambiato, ma è normale: a volte si fa un lavoro più tecnico o al volte più fisico, anche perché ci sono tanti impegni oggi, e si lavora sulla prevenzione dell'infortunio e sul fisico, dati gli impegni ravvicinati sul calendario. Adesso costa recuperare.

Oggi si fanno tre quattro blocchi di corsa, io prima non lavoravo cosi, è un'idea diversa di calcio, ora è tutto molto più controllato. È difficile perché è un lavoro molto esigente e fisico perché prima non era così. Pure la tecnologia fa questo, prima ora si vedono tanti dati, mentre prima no.

La mia esperienza fuori dal campo? Penso che sia importante, sono il giocatore più esperto, ho vissuto tante cose nel mondo del calcio e penso possa dare un aiuto ai giocatori più giovani, ho l'ambizione di aiutare la squadre con l'idea che insieme possiamo fare cose grandi. L'anno scorso abbiamo perso un po' di ambizione, siamo calati e poi abbiamo finito male. Dobbiamo ritrovare quell'entusiasmo che avevamo a inizio stagione. Abbiamo l'opportunità magari di non giocare l'Europa, avendo tutta la settimana per preparare la partita. Per fare un bell'anno, dall'altra parte può essere un anno difficile dato che siamo abituati a giocare l'Europa.