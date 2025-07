Lazio, Emanuele Floridi: "Una missione nata da mesi di lavoro, relazioni e progettualità"

Come riporta Emanuele Floridi, capo comunicazione della Lazio, dopo la finale del Mondiale per Club la società biancoceleste ha fatto visita al Nasdaq per celebrare i 125 anni del club. L'obiettivo principale di tutto ciò è quello di rafforzare il posizionamento internazionale della società.

Floridi, tramite i propri profili social, ha deciso di spiegare al meglio questa novità… ecco cosa ha detto.

Lazio - Depositphotos

Le parole di Emanuele Floridi

Da un’idea a una visione. Da una visione a una missione. Il giorno dopo la finale del Mondiale per Club FIFA abbiamo portato la S.S. Lazio al centro della finanza globale: il Nasdaq cuore pulsante dell’innovazione e delle grandi narrazioni internazionali. Una missione nata da mesi di lavoro, relazioni e progettualità. Un percorso pensato per rafforzare il posizionamento del Club nel mondo, e per coniugare storia, identità e futuro. Incontro strategico con Legends nostro partner per il progetto Stadio Flaminio, con visita New York Yankees allo Stadium e dialogo con il Presidente Randy Levine. Confronto con i vertici globali di #DAZN, broadcaster e partner della nostra media company, che distribuisce contenuti ed eventi biancocelesti nel mondo. Colloqui istituzionali e finanziari al Nasdaq, culminati con la celebrazione del 125º anniversario della Lazio e l’accoglienza da parte di Jordan Saxe tra i principali executive del listino. Questa è la strada: costruire ponti, non muri. Parlare al mondo, restando fedeli alla nostra storia. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo. Avanti, insieme.

