Bayern Monaco e i 125 anni celebrati con Marcella Bella

Il Bayern Monaco taglia il traguardo dei 125 anni di storia. Il club più vincente della Germania sta festeggiando in diversi modi questo suo compleanno glorioso. Uno dei tanti modi è stato un nuovo inno da intonare prima delle partite.

L'inno sarà una celebre canzone italiana degli anni 70 cantata dalla voce di Marcella Bella, ovvero Montagne verdi, pezzo che partecipò anche al Festival di Sanremo del 1972. La notizia ha fatto il giro del mondo arrivando ovviamente anche alla cantante italiana che ha postato tramite social video ed immagini. Marcella Bella si è ritenuta orgogliosa e soddisfatta nel vedere il suo pezzo dominare a Monaco di Baviera all'interno dello stadio Allianz Arena.

Il post social di Marcella Bella

Altro dettaglio nella canzone

La canzone di Marcella Bella, Montagne Verdi, è cantata a gran voce da tutto il popolo tedesco di fede Bayern Monaco ma non solo. La cantante italiana oltre ad emozionarsi per la scelta del club tedesco si emoziona anche nel vedere che il ritornello è interpretato in italiano dalla bellissima voce del celebre tenore Jonas Kaufmann.