Italia, i convocati di Spalletti: le decisioni su Zaccagni e Rovella

La sosta sta per arrivare, in casa Lazio questa è un ottima notizia per ricaricare al massimo le pile in vista del finale di stagione: i biancocelesti ieri si sono qualificati ai quarti di finale di Europa League dove affronteranno il Bodo Glimt, sarà fondamentale recuperare energie e calciatori non al massimo delle condizioni. L’Italia di Luciano Spalletti in questa sosta sarà impegnata al quarto di finale di Nations League dove affronterà la Germania nella doppia sfida. In questi minuti è uscita la lista dei convocati: ecco le decisioni su Zaccagni e Rovella.

Zaccagni e Rovella in Nazionale? La decisione di Spalletti

I due biancocelesti faranno parte del gruppo che affronterà la Germania in Nations League: Marco Baroni dovrà fare a meno di entrambi. Zaccagni ritrova la Nazionale dopo diverso tempo, per Rovella invece si tratta della seconda convocazione consecutiva.

Italia, la lista dei convocati di Spalletti per la Nations League