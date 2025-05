Abbate: "Alessio Romagnoli sta già salutando tutti da una settimana"

Con la fase di calciomercato estivo che sta per riaprire le porte è in arrivo una rivoluzione per la squadra biancoceleste, soprattutto a causa della mancata qualificazione in Coppa e dei 50 milioni da saldare per Rovella, Pellegrini, Tavares, Belahyane e Provstgaard, prima e dopo il 30 giugno. Tutti questi fattori aumentano il rischio di cessioni, come sta accadendo, ad esempio, con il difensore centrale Alessio Romagnoli, infatti, sembra che il biancoceleste abbia intenzione di divorziare dalla Lazio. In merito a ciò si è espresso Alberto Abbate ai microfoni di Radio Laziale.

Alberto Abbate a Radio Laziale

Il possibile divorzio tra Alessio Romagnoli e la Lazio

La decisione è stata presa da lui. Ha salutato tutti a Formello, ha fatto anche una cena con lo staff. Ci sono due giocatori molto legati a Sarri e al suo staff, uno è Provedel e l'altro è Romagnoli. Pensavo che le ultime voci di un possibile ritorno potessero placarlo e farlo fermare a riflettere un attimo ma lui sta già salutando tutti già da una settimana, anche prima del Lecce aveva fatto una cena. Questo mi fa pensare che anche un eventuale ritorno di Sarri non colmerebbe la distanza con la società per le promesse fatte in passato e che lui ritiene non mantenute da troppo tempo.

Alessio Romagnoli: la cifra per la cessione

Il difensore Alessio Romagnoli, arrivato alla Lazio nel 2022, sembra essere intenzionato a togliersi la maglia biancoceleste per indossare quella di un'altro club. Sul centrale, che nelle aquile guadagna circa 3 milioni, sembra essere entrato nel mirino sia di alcuni club sia della Premier League che dell'Arabia Saudita, tuttavia, come riportato da fantamaster.it, per la cessione le Società biancoceleste chiede almeno 10 Mila euro.