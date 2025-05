Gianpaolo Calvarese: i migliori e peggiori arbitraggi della stagione 2024/2025

Il Campionato di Serie A è giunto al termine e il destino delle squadre è stato svelato, infatti, saranno l'Empoli, il Venezia e il Monza a retrocedere in Serie B, mentre il Sassuolo e il Pisa sono stati matematicamente promossi, tuttavia, la terza squadra a poter combattere con le Big non è ancora stata decisa, soltanto gli spareggi potranno svelarla. Ad aver conquistato un posto valido per l'accesso in Champions, invece, sono il Napoli, l'Inter, l'Atalanta e la Juventus, mentre il Bologna e la Roma sfideranno le altre squadre in UEFA Europa League. È la Fiorentina ad occupare l'ultimo posto in Coppa, infatti, dopo l'eliminazione alla semifinale nel match contro il Real Betis, i viola avranno una seconda opportunità di tentare di trionfare in Conference. Per quanto riguarda la Lazio e il Milan, invece, nessuno dei due club è riuscito a qualificarsi in Coppa. In merito alla stagione ormai conclusa e agli episodi arbitrali si è espresso Gianpaolo Calvarese sui social.

Il post di Gianpaolo Calvarese

I migliori e peggiori episodi arbitrali della stagione

Tra gli arbitraggi peggiori della stagione, secondo Gianpaolo Calvarese, risalta l'incontro Atalanta-Udinese, terminato con la vittoria della Dea ma con un tocco di mano di Hien non notato, il match Inter-Roma, conclusosi con il trionfo dei giallorossi ma con un rigore per i neroazzurri sul contatto N'Docka-Bisseck non concesso dal fischietto Fabbri, ed infine la partita Lazio-Cagliari, terminata con la vittoria dei biancocelesti ma con un rosso a Mina ed uno ad Adopo forzati da parte del direttore di gara Ayroldi, secondo Calvarese. Tra gli arbitraggi migliori, invece, il pareggio in Inter-Juventus, dove Guida concede due rigori e conferma il gol di Weah, la vittoria del club di Conte in Napoli-Juventus, partita nella quale Chiffi concede il rigore su McTominay, e il pareggio in Roma-Juventus, dove Colombo non interviene sull'uscita di Svilar su Veiga e sul tocco di mano di Kelly.