Roma-Lazio | Spugna nel post: "Volevamo vincerla a tutti i costi. Peccato per il goal subito"

Le dichiarazioni del tecnico giallorosso, Alessandro Spugna, al termine del derby capitolino femminile tra Roma e Lazio, valevole per la decima giornata di campionato eBay, terminato 2-1 a favore delle giallorosse. Di seguito le parole dell'allenatore.

Partiamo dal derby, è una partita particolare, qui a Roma si vive in maniera diversa. Volevamo a tutti i costi vincerla per la gente che ha riempito oggi lo stadio, sappiamo quanto ci tengono al derby, quindi dovevamo fare i tre punti. Poi è stata una vittoria importante in modo che possiamo recuperare sia la Juventus che la Fiorentina. Ogni domenica dobbiamo provare a rosicchiare qualcosa, oggi è stata una bella giornata.

Nel primo tempo siamo state precipitose a gestire palla, abbiamo avuto fretta nelle ripartenze, abbiamo sbagliato tanto nell'ultimo terzo di campo, l'ultimo passaggio era sempre forzato. Ma non abbiamo rischiato praticamente nulla. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio la palla sfruttando meglio anche gli spazi. Abbiamo fatto i goal, potevamo farne altri, mi dispiace per il palo e la trasversa. Peccato per il goal preso perché non mi piace mai prendere goal così, l'importante era fare questi tre punti.