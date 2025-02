Castrovilli nel post Lazio-Monza: "La Lazio ti entra dentro...ha un tifo incredibile"

Fuochi d'artificio biancocelesti al termine di Lazio-Monza, i biancocelesti concludono la partita 5-1, merito di un gol di Adam Marusic, una doppietta di Pedro, una rete di Taty e una di Dele-Bashiru. Le ottime prestazioni mostrate ieri dai membri della rosa hanno permesso alla squadra di ritornare ad occupare la 4a posizione in classifica di Serie A, nonostante ciò la minaccia della Juventus e della Fiorentina si fa sentire. Al termine del match i biancocelesti hanno festeggiato la vittoria, inoltre, un ex membro della rosa si è espresso in conferenza stampa, infatti, Gaetano Castrovilli, nuovo centrocampista del Monza, si è espresso riguardo il ritorno all'Olimpico.

Gaetano Castrovilli in conferenza stampa

Sulla partita

Affrontavamo una squadra forte come la Lazio che ha obiettivi diversi. Dovevamo essere più bravi a interpretare la partita e non concedere questi gol, voglio chiedere scusa ai tifosi. È stata una brutta sconfitta, ci dobbiamo concentrare sulla prossima che sarà fondamentale.

Le emozioni che ha provato tornando all'Olimpico

Faccio un grande in bocca al lupo alla società e ai miei ex compagni. Non rimpiango nulla, ho accettato questa sfida convinto di venire qui a Monza e sono contento.

I problemi con la Lazio

Venivo da un infortunio, la squadra andava bene e per il mister era difficile cambiare qualcosa. Quando ho capito che c'era poco spazio ho capito che andar via sarebbe stata la scelta migliore.

Ciò che ha provato ritornando allo stadio

Come ha detto Rovella la Lazio ti entra dentro. Mi ha fatto enormemente piacere farne parte, ha un tifo incredibile. Per noi sarà una settimana importante, dovremo essere molto concentrati e ritrovare entusiasmo. Ci aspetta una partita importante contro il Lecce, per noi sarà come una finale.

Il rapporto con il mister Baroni