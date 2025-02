Balbinetti a Radiosei: "Ritengo il Belahyane più adatto alla Lazio rispetto a Casadei"

La rosa biancoceleste, in seguito alla fase di calciomercato invernale, si è ampliata, infatti, la società della Lazio ha acquistato tre nuovi calciatori. Il mediano Ibrahimovic, proveniente dal Bayern Monaco, il difensore centrale Oliver Provstgaard, ex calciatore del Vejle, e Reda Belahyane, proveniente dal Verona, sono i 3 nuovi membri della rosa guidata dal mister Marco Baroni. Riguardo al nuovo centrocampista biancoceleste, Belahyane, è intervenuto ai microfoni di Radiosei il match analyst Luca Balbinetti, conosciuto sui social come il critico calcistico.

Lazio - Fraioli

Luca Balbinetti a Radiosei

Il rapporto tra la Lazio e Baroni

Fino ad ora la Lazio è chiaramente una squadra di Baroni, che esprime chiaramene le idee del proprio tecnico.

La stagione della Lazio

I biancocelesti stanno disputando un’ottima stagione. Un collettivo molto più verticale e che sfrutta gli esterni. Un neo? La Lazio si regge soprattutto sulle prestazioni di Rovella e Guendouzi, i due hanno caratteristiche uniche in rosa.

Sul nuovo acquisto Reda Belahyane