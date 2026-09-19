Primavera Live | Lazio-Juventus 0-1: fine primo tempo
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Dopo la vittoria in trasferta contro il Cesena, la Lazio Primavera torna in campo ed ospita una deludente Juventus, fanalino di coda della classifica. La squadra di Punzi attualmente si trova al terzo posto con nove punti a fronte di tre vittorie ed una sconfitta.
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Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Battisti, Landi, Pernaselci, R. Bordon, Montano, Eone, Ferrante, Bagordo.
A disp.: D'Alessio, Milillo, Canali, Gatto, Zangari, Stornelli, Boccardelli, Avram, Kovac, Mecozzi, Riggi.
All.: Francesco Punzi
JUVENTUS U20: Huli; Sylla, Lopez, Sosna, Vallana, Borasio, Keutgen, Camara, Bamballi, Reynaud, Beydts.
A disp.: Nava, Rigo, Gielen, Bracco, Corigliano, Bellino, Santa Maria, Precupanu, Samb, Brancato, De Brul.
All.: Simone Padoin
Il Live scritto del match
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Fine primo tempo
In archivio i primi 45' di gara
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Tempo di recupero
Assegnato 1 minuto di recupero
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Occasione Juventus
Pannozzo reattivo devia in corner il tiro di Sylla
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Occasionissima Juventus
Lopez Comellas si divora un gol già fatto, bello sviluppo della Juventus sulla destra, palla con il contagiri messa per Lopez in area che deve solo spingere in porta. Palla colpita male che termina clamorosamente fuori
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Prova a reagire la Lazio
Dopo tempo la Lazio torna ad affacciarsi dalle parti della Juventus, ci prova Battisti dalla distanza: palla deviata che termina alta. Sugli sviluppi del corner, poi, la squadra di Punzi non sfrutta
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Occasione Juventus
Grande parata di Pannozzo che con un riflesso devia in corner il tiro potente di Keutgen
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Cooling Break
Tempo di dissetarsi per le due squadre
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Gol Juventus
Erroraccio di Bordon che sbaglia completamente il retropassaggio sul quale si avventa Sosna, che dribbla Pannozzo e serve in area Camara, che deve solo spingere in porta
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Occasione Juventus
Camara di testa stacca tutto solo, palla che prende una traiettoria alta e viene respinta dalla difesa biancoceleste
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Occasione Juventus
Grande parata di Pannozzo su Sosna che da distanza ravvicinata ha provato a incrociare
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Ci prova la Juventus
Adam Sosna prova a esplodere il destro dalla distanza, palla che termina fuori
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Fase di studio
Poche occasioni in questo avvio, le due squadre si studiano a centrocampo
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Tutto pronto si inizia
Muove il primo pallone di gioco la Lazio
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Un minuto di silenzio
Celebrato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio per la morte di Sandro Mazzola