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Primavera Live | Lazio-Juventus 0-1: fine primo tempo

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Beniamino Civitelli /
Lazio Primavera - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Lazio Primavera - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

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Beniamino Civitelli /

Dopo la vittoria in trasferta contro il Cesena, la Lazio Primavera torna in campo ed ospita una deludente Juventus, fanalino di coda della classifica. La squadra di Punzi attualmente si trova al terzo posto con nove punti a fronte di tre vittorie ed una sconfitta.

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Le formazioni ufficiali

LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Battisti, Landi, Pernaselci, R. Bordon, Montano, Eone, Ferrante, Bagordo.

A disp.: D'Alessio, Milillo, Canali, Gatto, Zangari, Stornelli, Boccardelli, Avram, Kovac, Mecozzi, Riggi.

All.: Francesco Punzi

 

JUVENTUS U20: Huli; Sylla, Lopez, Sosna, Vallana, Borasio, Keutgen, Camara, Bamballi, Reynaud, Beydts.

A disp.: Nava, Rigo, Gielen, Bracco, Corigliano, Bellino, Santa Maria, Precupanu, Samb, Brancato, De Brul.

All.: Simone Padoin

Il Live scritto del match

  • break_start
    46'
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    Fine primo tempo

    In archivio i primi 45' di gara

  • whistle
    45'
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    Tempo di recupero

    Assegnato 1 minuto di recupero

  • shot_saved
    45'
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    Occasione Juventus

    Pannozzo reattivo devia in corner il tiro di Sylla

  • 40'
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    Occasionissima Juventus

    Lopez Comellas si divora un gol già fatto, bello sviluppo della Juventus sulla destra, palla con il contagiri messa per Lopez in area che deve solo spingere in porta. Palla colpita male che termina clamorosamente fuori

  • 33'
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    Prova a reagire la Lazio

    Dopo tempo la Lazio torna ad affacciarsi dalle parti della Juventus, ci prova Battisti dalla distanza: palla deviata che termina alta. Sugli sviluppi del corner, poi, la squadra di Punzi non sfrutta 

  • shot_saved
    27'
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    Occasione Juventus

    Grande parata di Pannozzo che con un riflesso devia in corner il tiro potente di Keutgen

  • whistle
    25'
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    Cooling Break

    Tempo di dissetarsi per le due squadre

  • goal
    19'
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    Gol Juventus

    Erroraccio di Bordon che sbaglia completamente il retropassaggio sul quale si avventa Sosna, che dribbla Pannozzo e serve in area Camara, che deve solo spingere in porta

  • 16'
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    Occasione Juventus

    Camara di testa stacca tutto solo, palla che prende una traiettoria alta e viene respinta dalla difesa biancoceleste

  • shot_saved
    14'
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    Occasione Juventus

    Grande parata di Pannozzo su Sosna che da distanza ravvicinata ha provato a incrociare

  • 10'
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    Ci prova la Juventus

    Adam Sosna prova a esplodere il destro dalla distanza, palla che termina fuori

  • 7'
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    Fase di studio

    Poche occasioni in questo avvio, le due squadre si studiano a centrocampo

  • match_started
    1'
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    Tutto pronto si inizia

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio

  • match_started
    1'
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    Un minuto di silenzio

    Celebrato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio per la morte di Sandro Mazzola

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