Italia, Mancini ne convoca 34: la lista completa. La scelta su Frattesi e Zaccagni
Il nuovo ciclo della Nazionale riparte da Roberto Mancini, che convoca 34 giocatori per le prossime sfide
Il Mancini-bis è pronto a ripartire. Dopo l'estate passata sul divano da parte degli Azzurri, che hanno guardato il Mondiale da casa, il nuovo ciclo della Nazionale riparte da Roberto Mancini, che convoca 34 giocatori per le prossime sfide.
Frattesi convocato dall'Italia di Mancini, mentre Zaccagni no
Da Formello direzione Coverciano si muoverà solo Davide Frattesi, autore di un avvio di campionato scoppiettante con bene tre reti nelle prime quattro gare di questa Serie A. Rimarrà, invece, nella Capitale il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, non scelto dal nuovo Ct per questa finestra di gare.
I convocati dell'Italia
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).
Nella pagina successiva il comunicato completo della FIGC