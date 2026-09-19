Le probabili formazioni di Venezia-Lazio: Noslin più di Pinamonti

Quinta giornata di Serie A, ultima prima della lunga sosta per le nazionali, la Lazio è reduce dal pareggio casalingo contro il Milan, mentre il Venezia si lecca le ferite dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Gattuso e Stroppa stanno vivendo due momenti diversi, il primo è alla ricerca di punti per portare i biancocelesti alla sosta in una posizione di classifica impensabile un mese fa, il secondo, invece, è alla ricerca di risultati per smuovere la classifica e togliersi le voci di dosso di un possibile esonero. Di seguito le probabili formazioni dei due tecnici.

La probabile formazione del Venezia

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Correia; Adams, Yeboah.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

A disposizione: Montipò, Grandi, Gomes, Juan Jesus, Halhal, Toni Fernandez, Sagrado, Mazzocchi, Lisman, Rrahmani, Lauberbach.

La probabile formazione della Lazio

Gennaro Gattuso - Depositphotos

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani M., Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

A disposizone: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti.