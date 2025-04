La prima squadra della capitale fa gli auguri alla città di Roma

Giorno speciale oggi per la storia. Il 21 aprile nasceva la città di Roma. Un appuntamento a cui la prima squadra della capitale non manca mai, sono arrivati infatti puntuali gli auguri, tramite i canali social, da parte della società Lazio. Pochi istanti dopo la mezzanotte tifosi laziali e ambiente hanno vissuto il momento con passione e coinvolgimento. La storia calcistica anche parla esattamente come gli eventi storici, dal 1900 la S.S.Lazio ha portato il calcio a Roma detenendo non solo il primato di prima squadra della capitale ma anche quello, prestigioso, di polisportiva più antica d'Europa.

Il post della società tramite Instagram

Il giorno di Genoa-Lazio

La capitale compie gli anni e i tifosi della Lazio che incarnano calcisticamente storia, tradizione, senso di appartenenza, radici profonde con la città, si specchiano nella bellezza della metropoli eterna.

Quest'oggi, oltre all'importante anniversario, c'è un match determinante per il proseguo della stagione biancoceleste. Allo stadio Luigi Ferraris va in scena Genoa-Lazio, alle ore 18.00 si spera che sia una spinta in più il compleanno di Roma. I calciatori in campo hanno bisogno di stimoli, di coraggio e di forza mentale per reagire alla brutta batosta arrivata giovedì scorso in Europa League contro il Bodo Glimt.