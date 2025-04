Andrea Pecchia, illustratore di FavoLazio racconta la fede per la Lazio

In un'intervista esclusiva ai microfoni di LazioPress, Andrea Pecchia ci racconta il suo amore viscerale per la Lazio e la realizzazione del suo bellissimo libro FavoLazio. I suoi disegni infatti, raccontano i valori della Lazialità, la distinzione, la storia, il senso di appartenenza e la tradizione della prima squadra della capitale.

Inizierei col chiederti com'è nata la tua passione per la Lazio. I tuoi ricordi d'infanzia.

Sono della Lazio perché è lei che mi ha scelto, non provengo da una famiglia di laziali. Quando ero piccolo a scuola erano tutti della Roma che in quegli anni lottava per lo scudetto. La Lazio invece era in B ma io già coloravo i miei sogni con orgoglio, imparando nell’unicità della mia strada a benedire ogni singola goccia di pioggia perché sapevo che poi sarebbe stato più bello e luminoso ogni singolo raggio di sole.

Il tuo libro "FavoLazio" invece come ha preso forma? Come è nato l'accordo con la società che lo ha fatto diventare, diciamo così, un libro ufficiale?

Favolazio era già scritto e disegnato nelle stelle che doveva essere realizzata. L’idea parte da Alessandro Aquilino che mi chiama e mi propone la cosa, io non stavo aspettando altro perché era da anni che avevo un progetto nel cassetto da tirar fuori e disegnare. E in fondo credo che anche la società S.S. Lazio stava aspettando un modo poetico per tramandare la Lazialità ai più piccoli. Credo che nessun club di calcio ( almeno Italiano ) abbia fatto una cosa del genere.

