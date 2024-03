Bayern Monaco-Lazio | Tuchel nel post-partita: "Segnato al momento giusto, ora sogno la finale a Wembley..."

Tuchel nel post-partita ai microfoni di Sky ha analizzato la vittoria dei bavaresi, che gli ha permesso di approdare ai Quarti di Finale di Champions League.

Queste le sue parole a Sky:

“Avevamo grandi aspettative verso noi stessi, il primo obiettivo era fare gol e sapevamo di dover fare almeno due gol, non abbiamo mai perso la testa siamo stati organizzati, abbiamo fatto gol al momento giusto e ci siamo meritati la vittoria. Non c’è mai tempo per un allenatore godersi le vittorie perché guardo avanti, ho alte aspettative per me. Sogno di andare a Wembley e di vincere.”