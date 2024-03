CONFERENZA TUCHEL: "Era una sfida difficile, è stata una vittoria meritata"

Il Bayern Monaco in casa ribalta il risultato dell'andata degli ottavi di Champions League: la squadra di Tuchel, all'Allianz Arena, batte 3-0 la Lazio (doppietta di Kane e gol di Muller) e approda ai quarti della massima competizione europea. In conferenza stampa il tecnico dei bavaresi ha così commentato la vittoria: “Adesso ci godiamo la serata, avevamo un compito difficile da sbrigare contro una squadra italiana che ha difeso bene. Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati concentrati per 90' ed abbiamo avuto un ottimo equilibrio. Abbiamo fatto bene e siamo molto contenti”.

Possibilità di vincere la Champions - “E' il titolo più difficile da raggiungere, è la competizione più dura. Ci piacerebbe molto vincerla, non c'entra niente il mio contratto. Oggi abbiamo fatto un primo passo, questo era il primo obiettivo nostro e della società. Per il resto, dipenderà anche dal sorteggio”.

Primo tempo di stasera - "E' stato difficile, la Lazio difende bene; ha fatto buone combinazioni e recuperato molti palloni. Tutte le squadre di Sarri sono corte, lo sapevamo; spesso giocano con un tocco, serve quindi concentrazione. Sapevamo che il primo tempo il loro gioco si sarebbe visto meglio che nel secondo. Era importante quindi mantenere la concentrazione e non concedere niente; siamo riusciti a farlo, anche nell'occasione di Ciro Immobile. Nel secondo tempo, soprattutto, abbiamo trovato il nostro ritmo ed abbiamo dominato".

Possibile futuro in Italia - “Non posso rispondere, non voglio rispondere. Ci sono ancora obiettivi qui e voglio far bene fino alla fine col Bayern”.

Proseguo della stagione - "Era una sfida difficile, è stata una vittoria meritata: ora siamo tra le migliori 8 d'Europa, abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo. Adesso pensiamo al campionato, per continuare nel migliore dei modi".