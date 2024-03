CdS | Per il futuro Scaloni o Gilardino

Ieri il patron della Lazio Claudio Lotito era ancora in senato quando sono giunte le dimissioni di Maurizio Sarri, per cui ha dapprima pensato ad alcuni nomi che potessero cogliere l'eredità del mister e poi intorno alle 21 ha raggiunto il ds Fabiani a Formello per una lunga notte di confronto. Come soluzioni immediate ci sono Cristian Brocchi, che in biancoceleste dal 2008 al 2013: l'ex centrocampista ha allenato Milan, Brescia, Monza e Vicenza ed accetterebbe un ruolo da traghettatore fino a giugno. Si parla poi, da mesi, anche di Igor Tudor: il profilo piace ma accetterebbe solo un contratto più lungo.

Per la rifondazione, invece, ci sarebbe in pole i nomi di Alberto Gilardino, ora tecnico del Genoa. Poi si pensa anche a Palladino, oltre che a Scaloni, ex campione del mondo, e a Conceicao.

Il Corriere dello Sport