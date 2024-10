Caro Flavio sarai sempre nei nostri cuori

Proprio a poche ore dal match di questa sera con la Lazio che affronterà il Como alle 20.45 è arrivata una bruttissima notizia per tutti i tifosi biancocelesti, infatti questa mattina è venuto a mancare a soli 25 anni Flavio Rosci, che insieme a suo fratello gemello Francesco erano divenuti un simbolo per tutti i tifosi laziali.

I due gemelli simbolo di tutti i tifosi

La storia di Flavio e Francesco è tanto tragica quanto commovente, i due gemelli affetti dal Morbo di Batten, una rarissima e gravissima malattia neurodegenerativa, erano tifosissimi della Lazio e non si perdevano una partita della loro squadra del cuore. Emozionante la loro presenza a Di Padre in Figlio o durante i vari ritiri della squadra dove hanno potuto conoscere i beniamini che sostenevano in campo o allo Stadio Olimpico. Purtroppo oggi è un giorno triste per tutti i laziali e per la Lazio che perde un grandissimo tifoso.

Tutta la redazione di LazioPress.it si stringe al dolore di papà Marco, mamma Paola e del fratello Francesco per la scomparsa dell'amatissimo Flavio 🩵🤍

Una famiglia di combattenti biancocelesti che per i loro figli hanno dato tutto 🦅