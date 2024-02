Dazn, che gaffe in studio: "L'ultima Scarpa d'Oro l'ha vinta Totti". E la Lazio replica... - VIDEO

Attraverso un post condiviso sul proprio canale Tik Tok, la Lazio ha voluto replicare alla gaffe fatta da DAZN. In studio, la conduttrice Giorgia Rossi domanda agli ospiti quale fosse l'ultimo giocatore italiano ad aver vinto la Scarpa d'Oro. In coro, l'ex calciatore Pazzini e la conduttrice stessa fanno il nome di Francesco Totti in maniera piuttosto sicura, per poi correggersi successivamente dopo essere stati evidentemente ravvisati.

Di seguito il video della Lazio:

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO