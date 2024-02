Il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), come riporta il sito di Sky Sport, ha squalificato il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, per 4 anni. Il calciatore francese era stato sospeso in via cautelare, dopo esser stato trovato positivo ai metaboliti del testosterone lo scorso agosto. Infatti, la positività di Paul Pogba risale al 20 agosto, dopo la sfida della Juventus in casa dell'Udinese vinta per 0-3. In quell'occasione, il centrocampista francese era rimasto in panchina per tutta la durata del match.

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha quindi accolto la richiesta della Procura Nazionale Antidoping, che aveva chiesto per il classe 1993 la pena massima in questi casi, ovvero 4 anni. L'iter giudiziario però, prosegue Sky Sport, non è ancora concluso: Pogba infatti potrà ricorrere contro questa sentenza al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. Se la sentenza del TNA dovesse essere confermata anche dal TAS, il centrocampista francese potrebbe tornare in campo soltanto nella stagione 2027-2028: Pogba compirà 31 anni il prossimo 15 marzo e, nel 2027, avrà già superato i 34 anni.