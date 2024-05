Lazio, il ritorno di Eriksson all'Olimpico: l'omaggio prima della sfida contro il Sassuolo

Dopo aver ricordato lo storico primo Scudetto della Lazio domenica scorsa, a 50 anni esatti di distanza, lo Stadio Olimpico di Roma si appresta ad omaggiare l'ex tecnico biancoceleste che ha scritto un altra importantissima pagina della storia della Lazio: Sven-Göran Eriksson. Come riporta l'edizione odierna del Corrieredellosport.it, mister Eriksson ha risposto all'invito fatto da parte della società biancoceleste, e sarà presente allo Stadio Olimpico di Roma per l'ultima gara di campionato della Lazio. I biancocelesti affronteranno il Sassuolo, ma data ed orario precisi sono ancora da definire, con le squadre in lotta per gli stessi obiettivi, dalla Champions all'Europa League, passando per la salvezza, che scenderanno in campo in contemporanea.

Depositphotos

Sven-Göran Eriksson, con il ritorno all'Olimpico, concluderà una sorta di tour ricco di affetto, dopo esser stato ospite del Liverpool, nel match di beneficienza tra le leggende della squadra inglese contro l'Ajax, del Goteborg, del Benfica e della Sampdoria, accompagnato da un altro ex Lazio, ovvero Roberto Mancini. Non poteva mancare l'Olimpico biancoceleste, dove nel 2000 conquisto il secondo Scudetto della storia della Lazio. Nei mesi scorsi, il tecnico svedese ha annunciato la sua battaglia contro una brutta malattia.

Sarà un vero e proprio ritorno per lui all'Olimpico, a distanza di poco più di un anno. Eriksson infatti aveva assistito al Derby tra Lazio e Roma dello scorso 19 marzo 2023, in cui i biancocelesti vinsero 1-0 grazie al gol di Zaccagni. Tra due weekend il ritorno nello stadio in cui ha scritto una pagina importantissima della storia biancoceleste, in occasione di Lazio-Sassuolo. Una ragione in più per essere presenti, oltre che per assistere ad una sfida che definirà il futuro della Lazio di Igor Tudor.