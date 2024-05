Questa sera si è giocata la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le due squadre hanno avuto due percorsi diversi nella competizione: l'Atalanta ha affrontato il Sassuolo, il Milan e la Fiorentina in semifinale. E' stato diverso il cammino della Juventus che invece ha affrontato la Salernitana, il Frosinone e proprio la Lazio in semifinale.

Atalanta-Juventus

Parte subito forte la squadra di Allegri che al 4' trova il gol del vantaggio: i bianconeri in un'azione tutta in verticale servono Vlahovic che insacca in rete. Da rivedere la difesa della Dea, che in occasione del gol della Juventus era posizionata molto alta. L'Atalanta prova a reagire ma di fronte a sé trova una squadra ben messa in campo. Primo tempo che va in archivio con la Juventus in vantaggio per 1-0: i bianconeri dopo aver trovato il gol dopo 4 minuti hanno pensato a difendere il risultato, con l'Atalanta che non è riuscita a sfondare il muro avversario. I bergamaschi nel secondo tempo partono forte costringendo la squadra di Allegri a difendere bassa, ma sono i bianconeri ad andare vicino al gol : la Juventus sfiora il raddoppio con Vlahovic in contropiede ma il tutto viene bloccato da Carnesecchi. L'Atalanta si fa vedere dalle parti di Perin con Lookman che colpisce il palo. La Juventus trova il raddoppio con Vlahovic ma il gol viene annullato per un fuorigioco millimetrico dell'attaccante serbo. I bianconeri vincono questa edizione della Coppa Italia con Vlahovic protagonista: terza finale persa per l'Atalanta di Gasperini, che non riesce a cambiare il trend negativo delle finali giocate in questa competizione

Vincitrice della Coppa Italia 2023/2024

E' la Juventus a prevalere sull'Atalanta. I bianconeri, dopo il passaggio contro Salernitana, Frosinone, Lazio e Atalanta in finale, vincono la Coppa Italia.