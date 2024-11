Lazio-Cagliari | Dia nel post: "Abbiamo risposto bene. Ora dobbiamo fare una grande partita con il Porto"

Terminata 2-1 allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio ha conquistato la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Europa League, grazie alla rete di Boulaye Dia che sblocca la partita solo al 2' di gioco, prima della fine del primo tempo il Cagliari trova il goal del pareggio con Luvumbo al 41', ma la chiude il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, con un calcio di rigore. A fine partita Boulaye Dia, autore del goal dell'1-0, ha parlato ai microfoni di Dazn, di seguito le sue parole.

Siamo tuti importanti per lui, non si gioca solo in 11 ma quelli che sono in panchina. Chi entra in campo comunque da il massimo perché abbiamo un bel gruppo.