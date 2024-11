Lazio-Cagliari | Zaccagni nel post: "Ottimo risultato, questo vuol dire che non ci arrendiamo mai. Il goal lo dedico a Flavio Rosci"

La Lazio ha ospitato il Cagliari di Davide Nicola per l'undicesima giornata di campionato. Con questa fondamentale vittoria i biancocelesti agganciano il terzo posto in classifica a pari punti con Atalanta e Fiorentina. Mattia Zaccagni è intervenuto a bordocampo ai microfoni di Dazn, di seguito le parole del capitano biancoceleste.

Il mister me lo ha chiesto già a fine primo tempo se stessi bene, ho avuto una settimana un po' impegnativa tra virus e altro, ma adesso sono tornato e sono contento di aver dato una mano alla squadra e di aver portato i tre punti a casa.

È un ottimo risultato, perché vuol dire che siamo sempre in partita e non ci arrendiamo mai. Solo cosi le partite a volte si portano a casa.

Per ora non abbiamo limiti, vogliamo pensare partita dopo partita, vogliamo arrivare il più in alto possibile. Il goal lo dedichiamo a Flavio che è venuto a mancare questa settimana.