Una big italiana pensa a Tavares: la posizione della Lazio

Nel mercato di gennaio, lo stesso Fabiani ha confermato di aver rifiutato diverse offerte per i suoi calciatori. Sono stati acquistati tre calciatori molto giovani, presto entreranno anche loro nelle rotazioni del mister Baroni. Vedremo se in estate partirà un pezzo importante. Nuno Tavares è sicuramente uno dei pezzi pregiati: la sua grande stagione non è passata inosservata e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, una squadra italiana ci sta pensando.

Il Milan pensa a Tavares: la situazione

Una squadra interessata al terzino portoghese classe 2000 è il Milan: Theo Hernandez è un tema caldo, il terzino francese potrebbe partire in estate. Per sostituirlo, il Milan sta attenzionando diversi calciatori e, uno di questi, sembrerebbe essere proprio Tavares.

La posizione della Lazio

La Lazio lo riscatterà sicuramente in estate dall’Arsenal: i biancocelesti però, non sono intenzionati a cederlo dopo una stagione. È molto difficile una trattativa tra le due squadre.